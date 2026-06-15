Emekli ve memur maaşına ne kadar zam gelecek? Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?
Temmuz ayına iki hafta gibi kısa bir süre kaldı. Gelecek ay açıklanacak enflasyon rakamlarına göre emeklinin ve memurun alacağı maaş zammı belli olacak. Uzmanlar beklentilerini açıklarken on binler de "Emekli maaş zammı ne kadar olacak" sorusunu yöneltiyor.
5 aylık enflasyon farkı yüzde 16.61 oldu. 6 aylık enflasyon farkı sonrası emekli maaşları netleşecek. Konu gündemden düşmezken "Emekli maaş zammı ne kadar olacak" sorusu art arda geliyor. İşte beklentiler...
Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
Uzmanlar, altı aylık enflasyon farkı tahminlerine dayanarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık %18,1, memurlar için ise %13,86 oranında bir artış öngörüyor.
Memur ve memur emeklisi zam oranı nedir?
Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme farkı ve enflasyon verileri dikkate alındığında temmuz zammının yaklaşık yüzde 13,86 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Nihai oranlar, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netlik kazanacak.
En düşük emekli maaşı ne kadar olur?
Öte yandan en düşük emekli aylığına ilişkin beklentiler de gündemdeki yerini koruyor. Genel değerlendirmelere göre mevcut 20.000 TL seviyesindeki en düşük emekli maaşının enflasyon farkıyla yaklaşık 23.620 TL'ye yükselmesi beklenirken, yasal bir düzenleme yapılması halinde bu rakamın 24.000 TL seviyesine tamamlanabileceği konuşuluyor.