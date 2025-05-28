Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşı ve memur maaşı haziran ayının kaçında yatacak?
Kurban Bayramı gelecek cuma günü kutlanacak. Son haftaya doğru girilirken emekli ve memur maaşlarının erken yatıp yatmayacağı gündem olmuş durumda... Milyonlarca kişinin beklentisi bir hayli yüksek... Peki konu hakkında açıklama yapıldı mı?
Kurban Bayramı için artık son dönemece girildi. Bayram öncesi emekli ve memurda maaş ödemeleri için beklenti oluştu. Bayram öncesi maaşların yatıp yatmayacağı merak ediliyor ve sıklıkla "Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı" sorusu yöneltiliyor.
Emekli ve memur maaşı bayramdan önce yatar mı?
28 Mayıs Çarşamba gübü itibarıyla hükümetten bu konuya ilişkin açıklama gelmiş değil. Kurban Bayramı'nın 9 Haziran'da bitecek olması nedeniyle maaşların erken yatması beklenmiyor. Fakat bu konuda nihai kararı hükümet verecek.
Memur maaşları 15'inde, emekli maaşları ise 17’si ile 26’sı arasında hesaplara yatıyor.