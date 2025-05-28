Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşı ve memur maaşı haziran ayının kaçında yatacak?

Kurban Bayramı için artık son dönemece girildi. Bayram öncesi emekli ve memurda maaş ödemeleri için beklenti oluştu. Bayram öncesi maaşların yatıp yatmayacağı merak ediliyor ve sıklıkla "Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatacak mı" sorusu yöneltiliyor.

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