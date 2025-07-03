Emekli ve memura ek zam gelecek mi? Emekliye, memura seyyanen zam yapılacak mı?
Bugün enflasyon rakamları açıklandı. 6 aylık enflasyon farkı sonrası emeklinin ve memurun zam oranı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerin temmuz ayı maaş artışı yüzde 16.67; memur ve memur emeklisinin temmuz zammı ise yüzde 15,56 oldu. Şimdi gözler hükümete çevrilmiş durumda... Emekli ve memurda ek zam beklentisi artarken "Seyyanen zam yapılacak mı" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Emekli ve memurun gözü bugün TÜİK'in geçeceği enflasyon rakamlarındaydı. Kurum, milyonların heyecanla beklediği rakamları paylaştı. Verilere göre, haziranda aylık enflasyon yüzde 1.37, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 16.76; memur ve memur emeklisi yüzde 15,56 zam aldı.
Oluşan rakamlar sonrası iki kesimde de ek zam beklentisi arttı. Enflasyon kadar zam alan milyonlar seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
Emekliye ek zam gelecek mi?
Kulislerde konuşulanlara göre, emekliler için bir seyyanen zam ya da refah payı düzenlemesi bu dönemde gündemde değil.
Ankara'da ekonomi yönetimi, mevcut bütçe dengeleri ve mali disiplin hedefleri çerçevesinde hareket etmeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin sadece 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacağı beklentisi öne çıkıyor.
Emekliye ek zam gelip gelmeyeceği hükümetin açıklaması ile birlikte belli olacak.