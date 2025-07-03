Emekli ve memura ek zam gelecek mi? Emekliye, memura seyyanen zam yapılacak mı?

Emekli ve memurun gözü bugün TÜİK'in geçeceği enflasyon rakamlarındaydı. Kurum, milyonların heyecanla beklediği rakamları paylaştı. Verilere göre, haziranda aylık enflasyon yüzde 1.37, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 16.76; memur ve memur emeklisi yüzde 15,56 zam aldı.

Oluşan rakamlar sonrası iki kesimde de ek zam beklentisi arttı. Enflasyon kadar zam alan milyonlar seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.