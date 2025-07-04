Emekliye refah payı verilecek mi? Emekliye ek zam, seyyanen zam yapılacak mı?

Emeklinin zam oranı TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamları sonrası belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı sonrası emekliye yüzde 16,67 zam yapılacak. Şimdi son gelişmeler merak ediliyor ve "Emekliye refah payı verilecek mi" sorusu sıklaşmış durumda...

Emekliye refah payı verilecek mi?

Kulislerde konuşulanlara göre, emekliler için bir seyyanen zam ya da refah payı düzenlemesi bu dönemde gündemde değil.

Ankara'da ekonomi yönetimi, mevcut bütçe dengeleri ve mali disiplin hedefleri çerçevesinde hareket etmeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin sadece 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacağı beklentisi öne çıkıyor.