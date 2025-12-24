Emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Emekliye ek zam yapılacak mı?
Ocak ayı yaklaşıyor ve gelecek ay emekliye 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılacak. Bu oranın yüzde 12-13 oranında değişmesi beklenirken emeklilerde seyyanen zam beklentisi artıyor. Peki, Emekliye ek zam yapılacak mı?
Yeni yılda emekli 6 aylık enflasyon farkına göre zam alacak. Ocak ayı yaklaşıyor ve emekliler uzmanların görüşlerini dikkatlice takip ediyor. Yapılacak zam oranları emekliyi memnun etmezken ek zam talebi ise her geçen gün artıyor. Milyonlar "Emekliye seyyanen zam yapılacak mı" sorusuna cevap arıyor.
Ankara kulislerini yakından takip eden İsa Karakaş, canlı yayında emekliye seyyanen zam ihtimalini değerlendirdi. Karakaş yaptığı açıklamada emekliye ek zam beklemediğini belirtti.
Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için beklenen zam oranı yüzde 12 ile yüzde 13 arasındayken; memur ve memur emeklileri için bu oran %18,5 ile %19,5 aralığında öngörülüyor.