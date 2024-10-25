Emlak ilanlarında EİDS dönemi başlıyor! İşte 10 soruda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi...

Ticaret Bakanlığınca uygulanan "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin tamamen zorunlu hale gelmesiyle portallarda yayında olan emlak ilanları yayında kalmaya devam edecek, bu ilanlar için süre bittiğinde ise sistem üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek. 1 | 12

15 Eylül'den itibaren uygulamaya konulan ve 1 Ocak 2025 tarihinde zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) ilişkin ayrıntılar belli oldu. Düzenlemeye ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle: 2 | 12

1 - İlanın sistemden doğrulandığı nasıl anlaşılır? Yanında doğrulanmış ilan logosu olan ilanların hepsi yetki doğrulaması yapılmış olarak servis edilecek. 3 | 12