Emlak ilanlarında EİDS dönemi başlıyor! İşte 10 soruda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi...
Emlak ilanlarında zorunlu hale gelen "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" (EİDS) ile birlikte, yayında olan ilanlar süresi dolduğunda yetkilendirme sürecinden geçecek. İlanlar doğrulanmazsa yayından kaldırılacak; sistem 1 Ocak 2025'te zorunlu olarak devreye girecek. Vatandaşlar yeni sistem bile birlikte değişecek olan uygumalar hakkında "Bireysel ilan nasıl verilecek, ilanın doğrulandığı nasıl anlaşılır, kiralık taşınmaz ilanları da sisteme dahil mi?" gibi soruları merak ediyor. İşte Elektronik İlan Doğrulama Sistemi hakkında en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları...
Ticaret Bakanlığınca uygulanan "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin tamamen zorunlu hale gelmesiyle portallarda yayında olan emlak ilanları yayında kalmaya devam edecek, bu ilanlar için süre bittiğinde ise sistem üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek.
15 Eylül'den itibaren uygulamaya konulan ve 1 Ocak 2025 tarihinde zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) ilişkin ayrıntılar belli oldu. Düzenlemeye ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:
1 - İlanın sistemden doğrulandığı nasıl anlaşılır?
Yanında doğrulanmış ilan logosu olan ilanların hepsi yetki doğrulaması yapılmış olarak servis edilecek.
2 - Bireysel ilanlar nasıl verilecek?
Bireysel ilanın verilme aşamasında ilan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarası girilecek. Sistem, malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak ve ilanı veren, taşınmazın sahibi, eşi veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarından biri ise standart ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak.