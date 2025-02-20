Emlak Konut’tan orta gelirlilere özel kampanya: İşte projeler, peşinat, faiz ve taksit tutarları!
Emlak Konut, orta gelir grubuna yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki projeleri kapsayan kampanyada, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunuluyor. Leasing destekli finansman modeliyle 120 aya kadar vade imkânı sağlanırken, İstanbul'daki 6 milyon TL'lik bir konuta 60 ay vadeyle aylık 61 bin 698 TL taksitle sahip olunabiliyor. Kampanya kapsamındaki projeler arasında Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Allsancak ve Sur Yapı Antalya gibi birçok proje bulunuyor. İşte detaylar...
Emlak Konut, orta gelir grubuna yönelik yeni bir konut kampanyası başlattı. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki projeleri kapsayan kampanya kapsamında üç farklı ödeme modeli sunuluyor. Vatandaşlar ise kampanyanın detaylarını merak ediyor: Emlak Konut projelerinde faiz oranları ne olacak? Peşinat ve taksit tutarları nasıl belirlendi? İşte merak edilen soruların yanıtları ve projelerin detayları…
Emlak Konut kampanyası ödeme seçenekleri
Yeni kampanyada en dikkat çeken ödeme modellerinden biri leasing destekli finansman oldu. Bu modelle peşinat ödemeden veya belirlenen peşinat tutarıyla ev sahibi olmak mümkün. 120 aya kadar vade seçeneği sunulan modelde, İstanbul’daki 6 milyon TL’lik bir konuta 60 ay vadeyle aylık 61 bin 698 TL taksitle sahip olunabiliyor.
Emlak Konut’un kampanya kapsamındaki projeleri
Kampanya, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki konut projelerini kapsıyor:
BALIKESİR EMLAKKONUTLARI
Balıkesir, Altıeylül