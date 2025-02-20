Emlak Konut’tan orta gelirlilere özel kampanya: İşte projeler, peşinat, faiz ve taksit tutarları!

Emlak Konut, orta gelir grubuna yönelik yeni bir konut kampanyası başlattı. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki projeleri kapsayan kampanya kapsamında üç farklı ödeme modeli sunuluyor. Vatandaşlar ise kampanyanın detaylarını merak ediyor: Emlak Konut projelerinde faiz oranları ne olacak? Peşinat ve taksit tutarları nasıl belirlendi? İşte merak edilen soruların yanıtları ve projelerin detayları…

Emlak Konut kampanyası ödeme seçenekleri

Yeni kampanyada en dikkat çeken ödeme modellerinden biri leasing destekli finansman oldu. Bu modelle peşinat ödemeden veya belirlenen peşinat tutarıyla ev sahibi olmak mümkün. 120 aya kadar vade seçeneği sunulan modelde, İstanbul’daki 6 milyon TL’lik bir konuta 60 ay vadeyle aylık 61 bin 698 TL taksitle sahip olunabiliyor.