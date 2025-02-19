Emlak Konut'tan yeni konut kampanyası: En çok merak edilen 11 soru ve cevabı

İşte Kazançlı Yatırım Kampanyası'yla ilgili en çok merak edilen 11 soru ve cevabı...

Ödeme seçenekleri nasıl olacak?

Kampanya kapsamında üç farklı ödeme seçeneği sunulacak.

İlk modelde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar peşinat ödemeyecek.

Taksitleri her geçen ay azalacak bu modelle aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

İkinci modelde ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde edebilecek. Aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı da sunulacak.

Üçücü modelde ise, 120 aya kadar vade ve 61 bin 698 TL'den başlayan taksit imkânı sunulacak.