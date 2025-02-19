Emlak Konut'tan yeni konut kampanyası: En çok merak edilen 11 soru ve cevabı
Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detayları belli oldu. Kampanya, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projede geçerli olacak. Peki kampanyaya kimler başvurabilecek? Konutlar ne zaman teslim alınabilecek? Ödeme seçenekleri neler? İşte kampanyayla ilgili en merak edilen 11 soru ve cevabı...
Emlak Konut'un orta gelirli için başlattığı yeni konut kampanyasının detaylarını bugün Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz açıkladı. Kampanyaya başvuru şartları, ödeme seçenekleri, konut fiyatları merak ediliyordu.
İşte Kazançlı Yatırım Kampanyası'yla ilgili en çok merak edilen 11 soru ve cevabı...
Kampanya kapsamındaki daire seçenekleri neler?
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, vatandaşlara 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire seçenekleri sunulacağını kaydetti.
Ödeme seçenekleri nasıl olacak?
Kampanya kapsamında üç farklı ödeme seçeneği sunulacak.
İlk modelde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar peşinat ödemeyecek.
Taksitleri her geçen ay azalacak bu modelle aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunulacak.
İkinci modelde ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde edebilecek. Aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı da sunulacak.
Üçücü modelde ise, 120 aya kadar vade ve 61 bin 698 TL'den başlayan taksit imkânı sunulacak.
Ödeme koşullarıyla ilgili de bilgi veren Yılmaz, "60 aylık ödeme planıyla ikinci modelde bir peşinat ödeyerek 61 bin 598 liradan başlayan taksitlerle 6 milyon liralık bir daire satın alınabiliyor." ifadelerini kullandı.