Emlak vergisi son ödeme tarihi... Emlak vergisi son gün ne zaman? Vergi borcu sorgulama ve ödeme ekranı
Emlak vergisi için artık sün günlere girildi. Milyonlarca kişi vergi borcunu sorgulamaya başladı. Belediyelerden tapu sahiplerine SMS'ler giderken vatandaşlar "Emlak vergisi son gün ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan bu işlemi gerçekleştirecekler ise " Vergi borcu sorgulama ve ödeme ekranı"na direkt ulaşmak istiyor.
Emlak vergisinden son günler... Tarih yaklaştıkça vergi borcuna dair aramalar da sıklaşıyor. Konut, arsa, işyeri sahipleri vergi borcunun son ödeme tarihlerini öğrenmek istiyor. Şu sıra sıkça yöneltilen soruların başında "Emlak vergisi son gün ne zaman" geliyor. İşte konuya dair ayrıntılar...
Emlak vergisi son gün ne zaman?
Mart ayında başlayan emlak vergisinin ilk taksitleri için son tarih 31 Mayıs. Emlak vergisi her yıl iki taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksit mart-mayıs döneminde, ikinci taksit ise kasım ayında ödeniyor. Vergi oranları ise taşınmazın türüne göre farklılık gösteriyor. Mesken, iş yeri, arsa ya da arazi gibi taşınmazlar için ayrı oranlar uygulanıyor.
Vatandaşlar ödemelerini belediyelerin veznelerinden yapabilecekleri gibi, e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak da gerçekleştirebiliyor.
Emlak vergisi ödeme ekranı