Emlak vergisi son ödeme tarihi... Emlak vergisi son gün ne zaman? Vergi borcu sorgulama ve ödeme ekranı

Emlak vergisi son gün ne zaman?

Mart ayında başlayan emlak vergisinin ilk taksitleri için son tarih 31 Mayıs. Emlak vergisi her yıl iki taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksit mart-mayıs döneminde, ikinci taksit ise kasım ayında ödeniyor. Vergi oranları ise taşınmazın türüne göre farklılık gösteriyor. Mesken, iş yeri, arsa ya da arazi gibi taşınmazlar için ayrı oranlar uygulanıyor.