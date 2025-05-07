Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi son gün ne zaman? Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ne zaman ödenir?

Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi için son gün araştırması hızlandı. Bina, arsa ve arazi sahipleri "Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi ne zaman ödenir?" sorusuna cevap arıyor. 1 | 4



Emlak ve çevre temizlik vergisi son gün ne zaman? Taşınmaz mal sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinde ilk taksit dönemi başladı. Mülk sahibi, intifa hakkı sahibi ya da taşınmazı fiilen kullanan kişiler, vergiyi taşınmazın bulunduğu belediyeye ödemekle yükümlü. 2025 yılına ait emlak vergisinin ilk taksiti, mart ayında başlamış olup 31 Mayıs’a kadar ödenebilecek. 2 | 4

Emlak vergisi her yıl iki taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksit mart-mayıs döneminde, ikinci taksit ise kasım ayında ödeniyor. Vergi oranları ise taşınmazın türüne göre farklılık gösteriyor. Mesken, iş yeri, arsa ya da arazi gibi taşınmazlar için ayrı oranlar uygulanıyor. 3 | 4