En çok ziyaret edilen Google, en fazla zaman YouTube'da geçiyor Yapılan araştırmaya göre, kullanıcılar YouTube'da ortalama 21 dakika 47 saniye, Google'da 11 dakika 4 saniye, Twitter'da ise 10 dakika 40 saniye geçiriyor. En fazla ziyaretçi sayısına sahip web siteleri arasında Google, YouTube, Facebook, Wikipedia ve Twitter öne çıkıyor.

İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee, "World Wide Web" (www) projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini 20 Aralık 1990'da yayınlandı. Sadece İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden (CERN) erişime açık olan web sitesi, 6 Ağustos 1991'de Berners-Lee'nin bu siteyi herkesin kullanımına açmasıyla bugün kullanılan web sitelerinin ilk örneği hayata geçti. 1 | 12

İlk web sitesinin erişime açılmasının ardından geçen 31 yıllık süreçte birçok web sitesi kullanıma sunuldu. Bu siteler arasında öne çıkanlar yıldan yıla değişiklik gösterse de arama motorları ve sosyal ağ siteleri kullanıcılardan yoğun ilgi gördü. 2 | 12

2001 yılında en popüler web siteleri listesinde MSN, Yahoo ve eBay öne çıkarken, 2007 yılında ise sıralama Yahoo, Google ve Ebay şeklinde değişti. 3 | 12