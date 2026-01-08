EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI SON DURUM: En düşük emekli maaşı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı aralık ayı enflasyon rakamları sonrası 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı ve emekliliklerin zam oranı netleşti. En düşük emekli aylığı alanlar için ise kanuni düzenleme gerekiyor ve gözler Mecliste... Vatandaşlar sık sık konu hakkında araştırma yaparken "En düşük emekli aylığı belli oldu mu" sorusu da hız kesmiyor.
SSK ve Bağkur emeklisi ocak ayında 12.19 oranında zam alacak. Fakat en düşük emekli aylığı ile ilgili her dönem yasal düzenleme gerekiyor. Hükümet konu hakkında çalışma yürütürken yeni rakamlar sabırsızlıkla bekleniyor. İşte konu hakkındaki son durum...
En düşük emekli aylığı belli oldu mu?
En düşük emekli aylığı henüz belli olmadı. Çalışmalar devam ediyor. Kanun teklifi 9 Ocak Cuma Meclis'e gelecek.
Bakan Işıkhan'da açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin AK Parti TBMM Grubu’nun çalışma yürüttüğünü açıkladı. Düzenlemenin yasal boyut kazanması için Meclis’e sunulacağını belirten Işıkhan, değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklama yapılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşük emekli aylığı açıklaması
En düşük emekli aylığı düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Yılmaz konuya ilişkin "Kısa süre içinde bunlar sonuçlanacaktır. Biz her zaman imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklimizin yanında olduk, enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi genel anlamda hep devam ettirdik. İmkan buldukça bunun üzerinde ne yapabilirsek buna da her zaman olumlu bir perspektifle baktık" dedi.