EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI SON DURUM: En düşük emekli maaşı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşük emekli aylığı açıklaması

En düşük emekli aylığı düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Yılmaz konuya ilişkin "Kısa süre içinde bunlar sonuçlanacaktır. Biz her zaman imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklimizin yanında olduk, enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi genel anlamda hep devam ettirdik. İmkan buldukça bunun üzerinde ne yapabilirsek buna da her zaman olumlu bir perspektifle baktık" dedi.