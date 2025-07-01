En düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak? Emekliye ek zam gelecek mi?
3 Temmuz yaklaşıyor emeklinin gözü 6 aylık enflasyon farkına çevrilmiş durumda... En düşük emekli aylığı alanlar için ise durum biraz daha farklı seyrediyor. Yasal düzenleme ile yaklaşık 4 milyon emeklinin maaşı hükümet tarafından artırılıyor. Şimdi milyonlarca kişi "En düşük emekli aylığı artacak mı" sorusuna cevap arıyor.
Türkiye 3 Temmuz tarihine kilitlenmiş durumda... Haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşecek. En düşük emekli aylığı alan yaklaşık 4 milyon emekli ise yasal düzenleme olup olmayacağını merak ediyor. Temmuz ayının ilk gününde peş peşe "En düşük emekli aylığı artacak mı" sorusu geliyor.
En düşük emekli aylığı artacak mı?
En düşük emekli aylığında artış yapılması bekleniyor. Ancak bu artışın miktarı, kapsamı ve kesin tarihi, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verilerinden sonra netleşecek ve Meclis'te görüşülecek kanun teklifine göre belirlenecek.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemenin 3 Temmuz’da açıklanacak TÜİK enflasyon verileri sonrasında netleşeceğini söyledi. Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla ilgili kurumlarla görüşmeler yapıldığını ve etki analizlerinin istendiğini belirtti. Şu anda 14.469 TL olan en düşük emekli maaşının yaklaşık 3,7 milyon kişiyi ilgilendirdiğini vurgulayan Güler, düzenlemenin Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesinin planlandığını açıkladı.