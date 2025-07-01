En düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak? Emekliye ek zam gelecek mi?

Türkiye 3 Temmuz tarihine kilitlenmiş durumda... Haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşecek. En düşük emekli aylığı alan yaklaşık 4 milyon emekli ise yasal düzenleme olup olmayacağını merak ediyor. Temmuz ayının ilk gününde peş peşe "En düşük emekli aylığı artacak mı" sorusu geliyor. 1 | 3

En düşük emekli aylığı artacak mı? En düşük emekli aylığında artış yapılması bekleniyor. Ancak bu artışın miktarı, kapsamı ve kesin tarihi, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verilerinden sonra netleşecek ve Meclis'te görüşülecek kanun teklifine göre belirlenecek. 2 | 3