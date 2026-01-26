En düşük emekli maaşı (aylığı) Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşı Meclis'ten geçerken şimdi Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz zam yürürlüğe girecek. Emekli yeni gelişmeleri merak ederken sık sık "En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı" sorusu geliyor.
En düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye yükseltildi. Geçen hafta Meclis'te teklif kabul edilirken yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete bekleniyor. Maaş farklarını bir an evvel almak isteyen yüz binler "En düşük emekli maaşı (aylığı) Resmi Gazete'de yayımlandı mı" sorusuna cevap arıyor.
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşı (aylığı) Resmi Gazete'de henüz yayımlanmadı. En düşük emekli aylığının artırılmasına dair düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Maaş farklarının şubat ayının ilk haftasında hesaplara geçmesi öngörülüyor.