En düşük emekli maaşı (aylığı) Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

En düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye yükseltildi. Geçen hafta Meclis'te teklif kabul edilirken yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete bekleniyor. Maaş farklarını bir an evvel almak isteyen yüz binler "En düşük emekli maaşı (aylığı) Resmi Gazete'de yayımlandı mı" sorusuna cevap arıyor.