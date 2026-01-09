En düşük emekli maaşı belli oldu mu? En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?
Bugün en düşük emekli aylığı belli oldu. Enflasyon rakamları sonrası şekillenen zam oranlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken "En düşük emekli maaşı belli oldu mu" sorusu gündemin en çok öne çıkan sorusu oluyor. İşte detaylar...
En düşük emekli aylığı her dönem kanun teklifi ile belli oluyor. Bugün Meclis'te bu teklif görüşüldü. Milyonlarca emekli yapılan zam oranına kilitlenirken yoğun şekilde "En düşük emekli aylığı ne kadar oldu" diye soruluyor.
En düşük emekli maaşı belli oldu mu?
En düşük emekli maaşı açıklandı. Bugün 15 maddelik kanun teklifi görüşüldü ve en düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu.
En düşük emekli aylığına ilişkin yürütülen çalışmalarda iki ayrı zam senaryosu öne çıkıyordu. İlk senaryoda yüzde 12,19 oranında artış yapılması halinde, 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının 18 bin 939 TL’ye yükselmesi öngörülüyordu.
İkinci senaryoda ise memur ve memur emeklilerine uygulanan yüzde 18,6’lık artış oranının esas alınması değerlendiriliyordu. Bu kapsamda en düşük emekli aylığının 20 bin 20 TL seviyesine çıkarılması gündemde bulunuyordu.