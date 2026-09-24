EN GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ... Şanlıurfa'da yeni deprem oldu mu?
Şanlıurfa'da sabah meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gözler son sarsıntılara çevrildi. Karaköprü'de gün içinde 2,4 ve 2,3 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedilirken, Şanlıurfa yakınlarında da hareketlilik sürdü. Bölgede yaşayanlar "Şanlıurfa'da yine deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem mi oldu?" aramalarını yapıyor.
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hissedilen en küçük sarsıntı bile vatandaşların dikkatini çekiyor. "Az önce deprem mi oldu?", "Şanlıurfa'da yine deprem oldu mu?" ve "Son deprem nerede oldu?" soruları yeniden gündeme geldi.
Sabahki 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Karaköprü'de yeni sarsıntılar kaydedildi. Paylaşılan son deprem kayıtlarına göre Karaköprü'de saat 10.59'da 2,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlçede saat 14.16'da ise 2,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kayıtlara geçti.
Şanlıurfa yakınlarında da hareketlilik görüldü. Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinde saat 14.17 ve 15.06'da 2,1 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedildi.
24 Eylül son kaydedilen depremler şöyle:
15:40 - Merkez (Kırıkkale) - 1.0
15:34 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
15:27 - Eşme (Uşak) - 0.7
15:25 - Eşme (Uşak) - 0.9
15:23 - Ulubey (Uşak) - 0.8
15:06 - Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - 2.1
14:50 - İdlib (Suriye) - 2.0
14:43 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
14:40 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
14:40 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
14:39 - Battalgazi (Malatya) - 2.6
14:28 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 1.6
14:17 - Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - 2.1
14:16 - Karaköprü (Şanlıurfa) - 2.3
14:06 - Doğanşehir (Malatya) - 1.4
13:47 - Yahşihan (Kırıkkale) - 1.3
13:30 - Yahşihan (Kırıkkale) - 1.2
13:11 - Simav (Kütahya) - 1.7
13:08 - Simav (Kütahya) - 1.8
12:56 - Kula (Manisa) - 0.8
12:50 - Şahinbey (Gaziantep) - 1.0
12:49 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
12:30 - Akçadağ (Malatya) - 1.6
12:21 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
12:15 - Menderes (İzmir) - 1.0
12:14 - Saraykent (Yozgat) - 1.1
12:14 - Saraykent (Yozgat) - 1.0
12:12 - Şehitkamil (Gaziantep) - 1.6
11:56 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.0
11:53 - Simav (Kütahya) - 0.7
11:32 - Soma (Manisa) - 1.3
11:19 - Elmalı (Antalya) - 3.4
10:59 - Karaköprü (Şanlıurfa) - 2.4
10:58 - Midyat (Mardin) - 1.5