Şanlıurfa'da sabah saatlerinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hissedilen en küçük sarsıntı bile vatandaşların dikkatini çekiyor. "Az önce deprem mi oldu?", "Şanlıurfa'da yine deprem oldu mu?" ve "Son deprem nerede oldu?" soruları yeniden gündeme geldi.