Bundan tam 9 yıl önce Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminde bulundu. Yüz binlerce kişi darbe girişimine boyun eğmeyerek sokaklara döküldü ve 251 kişi demokrasi şehidi oldu. Bugün yine şehitleri anmak için etkinlikler düzenlenecek. Bugün en çok aratılan konu ise 15 Temmuz mesajları... Binlerce kişi şehitleri anmak ve terörü bir kez daha lanetlemek için gerek sosyal medya üzerinden gerekse mesajlaşma uygulamalarından mesajlar paylaşıyor. İşte en güzel mesajlar ve sözler...

15 Temmuz gecesi, karanlıktan aydınlığa açılan bir kapıdır. Bu millet esareti kabul etmez. Her zaman özgürlüğün yanındadır.

O gece sokaklarda sadece insanlar değil, inanç yürüdü. Bayrak yere düşmedi. Türkiye geçilmedi.

Vatanın üstünde kara bulutlar dolaşırken, halk ayağa kalktı. İhanete karşı direndi. Demokrasi yeniden doğdu.

15 Temmuz’da susturulmak istenen ses, daha da gür çıktı. Millet, iradesine sahip çıktı. Bu direniş asla unutulmaz.

15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin demokrasiye olan inancı sınandı. Tanklara karşı gövdesini siper eden halk, tarihi bir duruş sergiledi. Genciyle yaşlısıyla herkes sokaktaydı. O gece sadece bir darbe değil, milletin kalbi de durdurulmak istendi. Ama bu millet susmadı, boyun eğmedi.

O karanlık gecede sokaklara çıkan milyonlar, vatanın kaderini değiştirdi. Demokrasi uğruna can veren şehitlerimizin aziz hatırası kalbimizde. 15 Temmuz, sadece bir tarih değil; direnişin, cesaretin ve özgürlüğün adıdır. Bu destanı unutan, milletin gücünü anlayamaz. Her yıl aynı kararlılıkla hatırlıyoruz.

Bayrağımızın düşmemesi için can verenler, bu milletin kahramanıdır. 15 Temmuz’da bir millet, ihanete karşı yekvücut oldu. Hainlerin planları halkın iradesiyle bozuldu. Şehitlerimize ve gazilerimize borcumuz sonsuz. Demokrasi nöbetimiz, her yıl daha da büyüyor.

15 Temmuz gecesi, milletin namusu için verilen kutsal bir savaştır. Her sokak, her meydan bir direniş alanına dönüştü. Tanklar geçemedi çünkü yürekler barikattı. Milletin gücü, dünyaya örnek oldu. Bu gurur hepimizin.