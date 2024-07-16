En iyi üniversiteler listesi açıklandı: Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi hangileri?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance), en iyi üniversiteler listesini açıkladı. URAP listesine Türkiye'den giren en iyi 20 üniversite hangileri?
Üniversitelerin akademik performanslarını değerlendiren URAP (University Ranking by Academic Performance) en iyi üniversiteler listesi açıklandı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan
URAP'ın listesi; makale sayısı, atıf sayısı, toplam yayın sayısı, toplam atıf sayısı, uluslararası işbirliği, doktora yapan öğrenci sayısı, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı kriterlerine göre düzenlendi.
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20. Çukurova Üniversitesi
864.64 Puan
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19. Fırat Üniversitesi
870.13 Puan
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18. Dokuz Eylül Üniversitesi
873.09 Puan
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