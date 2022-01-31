En iyiler açıklandı: İlk 500'de Türkiye'den 10 üniversite
"Dünyanın en iyi üniversiteleri"nin yer aldığı listelerde Türkiye'den 10 üniversite, en az bir sıralamada ilk 500'e girdi. Listelerden 3'ünde ilk 500'e Türkiye'den girebilen tek üniversite ODTÜ oldu.
ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı'nın da (URAP) aralarında olduğu 11 üniversite sıralama kuruluşu, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS'in, Türkiye'deki 203 üniversitenin dünya sıralamalarına ilişkin değerlendirmeleri ODTÜ URAP tarafından yayımlandı.
Buna göre, 2021 yılı dünya genel sıralamalarından en az birine ilk 500'den girebilen 10 Türk üniversitesi bulunuyor.
ODTÜ, 11 ayrı "Dünyanın En iyi İlk 500 Üniversitesi" listesinin 3'üne girme başarısı gösteren Türkiye'den tek üniversite oldu. ODTÜ, RUR listesine 425, US NEWS listesine 484 ve WEBOMETRICS listesine 497'nci sıradan girdi.
Dünya sıralamalarından 2'sinde ilk 500'de yer alabilen 3 üniversite ise Boğaziçi, Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi oldu.
Boğaziçi Üniversitesi, RUR listesinde 387'nci, US News&World Report listesinde 287'nci sırada yer aldı.
Hacettepe Üniversitesi ise LEIDEN listesinde 456'ncı, RUR listesinde 388'inci oldu.