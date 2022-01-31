En iyiler açıklandı: İlk 500'de Türkiye'den 10 üniversite

ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı'nın da (URAP) aralarında olduğu 11 üniversite sıralama kuruluşu, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS'in, Türkiye'deki 203 üniversitenin dünya sıralamalarına ilişkin değerlendirmeleri ODTÜ URAP tarafından yayımlandı.

Buna göre, 2021 yılı dünya genel sıralamalarından en az birine ilk 500'den girebilen 10 Türk üniversitesi bulunuyor.