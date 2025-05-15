EN SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi
Türkiye'nin bazı bölgelerinde yaşanan depremler korkuya neden oluyor. Bugün Konya'da yaşanan deprem büyük paniğe neden olurken "son depremler" yine araştırılmaya başlandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği o liste...
Son depremler araması her gün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Vatandaşlar büyük deprem olup olmadığını kontrol etmek isterken İstanbullular da "Yeni deprem oldu" diye sorguluyor. Öte yandan bugün Konya'da yaşanan deprem halkta korku yaşatırken deprem Ankara'da da hissedildi. İşte bugün yaşanan depremler listesi...
15 Mayıs son depremler listesi...
15:46 – Kulu (Konya) – 5.2
14:52 – Gölbaşı (Adıyaman) – 1.4
14:26 – Merkez (Bolu) – 1.6
14:22 – Gürün (Sivas) – 1.9
14:14 – Erbaa (Tokat) – 2.1
13:39 – Ezine (Çanakkale) – 1.3
13:33 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 1.7
13:24 – Emet (Kütahya) – 1.2
13:21 – Emet (Kütahya) – 1.3
13:15 – Havran (Balıkesir) – 1.2
13:13 – Pütürge (Malatya) – 2.0
12:55 – Merkez (Adıyaman) – 1.3
12:24 – Aliağa (İzmir) – 1.6
12:22 – Yeşilyurt (Malatya) – 2.2
12:14 – Çelikhan (Adıyaman) – 0.9
12:13 – Aslanapa (Kütahya) – 1.4
11:54 – Milas (Muğla) – 1.6
11:35 – Soma (Manisa) – 1.4
11:30 – Polateli (Kilis) – 2.1
11:24 – Menteşe (Muğla) – 2.0
11:24 – Menteşe (Muğla) – 1.9