EN SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi

Son depremler araması her gün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Vatandaşlar büyük deprem olup olmadığını kontrol etmek isterken İstanbullular da "Yeni deprem oldu" diye sorguluyor. Öte yandan bugün Konya'da yaşanan deprem halkta korku yaşatırken deprem Ankara'da da hissedildi. İşte bugün yaşanan depremler listesi...

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