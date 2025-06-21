EN SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Son depremler araması hafta sonu da devam ediyor. Bugün Malatya Doğanşehir'de yaşanan 3.7'lik deprem korkuya neden olurken yeni deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" diye soruyor. İşte bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği deprem verileri...
Türkiye'de her gün onlarca deprem yaşanırken bugün Malatya Doğanşehir'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Vatandaşlar depremler nedeniyle "son depremler" aramasını sıklaştırırken "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusuna cevap arıyor.
Son depremler...
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
10:48 – Doğanşehir (Malatya) – 3.7
10:41 – Karaburun açıkları (İzmir) – 2.0
10:40 – Pütürge (Malatya) – 1.4
10:24 – Lice (Diyarbakır) – 2.1
10:20 – Datça açıkları (Muğla) – 2.6
10:11 – Gölmarmara (Manisa) – 1.1
10:08 – Çal (Denizli) – 1.0
09:58 – Merkez (Elazığ) – 1.1
09:38 – Seferihisar açıkları (İzmir) – 1.3
09:35 – Hekimhan (Malatya) – 1.1
09:22 – Ege Denizi – 2.4
09:21 – Simav (Kütahya) – 1.2
09:19 – Sandıklı (Afyonkarahisar) – 1.4
09:11 – Pütürge (Malatya) – 1.2
08:26 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.6