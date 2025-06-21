EN SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Türkiye'de her gün onlarca deprem yaşanırken bugün Malatya Doğanşehir'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Vatandaşlar depremler nedeniyle "son depremler" aramasını sıklaştırırken "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusuna cevap arıyor.

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