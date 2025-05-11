En son depremler listesi 11 Mayıs: İstanbul'da yeni deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu?
Son depremler listesi araması yapılama devam ediyor. En son nerede deprem olduğunu merak edenler zaman zaman sorgulama yapıyor. Öte yandan İstanbul'da yeni deprem olup olmadığı da sıkça araştırılıyor. İşte 11 Mayıs son depremler listesi...
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 11 Mayıs 2025 Pazar günü küçük çaplı depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son depremler listesi aratılmaya devam ediyor. Peki, İstanbul'da yeni bir deprem oldu mu?
11 Mayıs son depremler listesi...
11:43 – Pütürge (Malatya) – 2.2
10:46 – Akçadağ (Malatya) – 1.5
10:38 – Merkez (Adıyaman) – 1.2
10:22 – Akçadağ (Malatya) – 1.8
09:49 – İvrindi (Balıkesir) – 1.3
08:52 – Akdeniz, Gazipaşa açıkları (Antalya) – 2.8
08:29 – Simav (Kütahya) – 1.1
08:23 – Çayırlı (Erzincan) – 1.5
08:22 – Simav (Kütahya) – 1.1
08:21 – Palu (Elazığ) – 1.4
08:13 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 2.4
07:54 – Ayvacık (Çanakkale) – 1.3
07:38 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.5
06:29 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.7
06:27 – Feke (Adana) – 1.3
06:16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
06:15 – Simav (Kütahya) – 1.6
05:53 – Simav (Kütahya) – 1.6
05:50 – Simav (Kütahya) – 1.5
05:45 – Simav (Kütahya) – 1.7