En son depremler listesi 11 Mayıs: İstanbul'da yeni deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu?

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 11 Mayıs 2025 Pazar günü küçük çaplı depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son depremler listesi aratılmaya devam ediyor. Peki, İstanbul'da yeni bir deprem oldu mu?

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