En yüksek aşılama oranı Güney Amerika'da, en düşük Afrika'da COVID-19'a karşı aşılama oranı en yüksek kıta yüzde 56 ile Güney Amerika olurken, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 17'sine ev sahipliği yapan Afrika, COVID-19 aşılama oranı en düşük kıta oldu.

Ourworldindata'nın verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar kişinin yaşadığı Afrika'da şimdiye kadar yaklaşık 71 milyon kişiye en az bir doz COVID-19 aşısı uygulandı. 1 | 9

Afrika'da virüse karşı en az bir doz aşılananlarının oranı sadece yüzde 5,3 iken, bu oran yüzde 40'lık dünya ortalamasının da oldukça gerisinde kaldı. 2 | 9

Eylül ayının ilk haftası itibarıyla aşılama oranı en yüksek kıta olan Güney Amerika'yı (yüzde 56), sırasıyla Avrupa (yüzde 54), Kuzey Amerika (yüzde 54), Asya (yüzde 45) , Okyanusya (yüzde 38) takip ederken, Afrika listenin sonunda yer aldı. 3 | 9