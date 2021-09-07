En yüksek aşılama oranı Güney Amerika'da, en düşük Afrika'da
COVID-19'a karşı aşılama oranı en yüksek kıta yüzde 56 ile Güney Amerika olurken, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 17'sine ev sahipliği yapan Afrika, COVID-19 aşılama oranı en düşük kıta oldu.
Ourworldindata'nın verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar kişinin yaşadığı Afrika'da şimdiye kadar yaklaşık 71 milyon kişiye en az bir doz COVID-19 aşısı uygulandı.
Afrika'da virüse karşı en az bir doz aşılananlarının oranı sadece yüzde 5,3 iken, bu oran yüzde 40'lık dünya ortalamasının da oldukça gerisinde kaldı.
Eylül ayının ilk haftası itibarıyla aşılama oranı en yüksek kıta olan Güney Amerika'yı (yüzde 56), sırasıyla Avrupa (yüzde 54), Kuzey Amerika (yüzde 54), Asya (yüzde 45) , Okyanusya (yüzde 38) takip ederken, Afrika listenin sonunda yer aldı.
En fazla aşılama yapılan kıta Asya'yı (2,2 milyar), Avrupa (406 milyon), Kuzey Amerika (323 milyon), Güney Amerika (242 milyon) , Afrika (71 milyon) ve Okyanusya (16 milyon) izledi.