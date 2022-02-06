Enerji Bakanı Dönmez Isparta'da
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle hasar gören elektrik enerjisi nakil hatlarının onarım ve enerjilendirme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uzun süre elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle kente uzun süre elektrik verilemedi. Kentte bölge bölge kesintilerin devam ettiği gelen bilgiler arasında.
(Fotograflar: A.A.)
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