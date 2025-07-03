Haziran ayı enflasyon oranları bugün açıklandı. Milyonlar, Türkiye İstatistik Kurumunun geçtiği veriye odaklanmış durumda... Özellikle emekli ve memur açıklanacak veri ile birlikte zam oranını öğrendi. Kritik bilgilendirme sonrası aramalar sıklaşmış durumda.. Herkesin yoğun şekilde yönelttiği soru "Haziran ayı enflasyon rakamları nedir" şeklinde... 1 | 4

Enflasyon rakamları açıklandı Son Dakika haberi... Devlet memurları, sözleşmeliler, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarında etkili olacak haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre haziranda aylık enflasyon yüzde 1.37, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 oldu. 2 | 4

AA Finans’ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin gerçekleştirdiği beklenti anketi tamamlandı. Ankete 24 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin haziran ayı için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 1,53 olarak hesaplandı. Aylık bazda en düşük tahmin yüzde 1,30, en yüksek tahmin ise yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti. 3 | 4