Enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 Aylık enflasyon farkı hangi tarihte belli olacak?
Türkiye temmuz ayında gelecek enflasyon verisini bekliyor. Özellikle memur ve emekli 6 aylık enflasyon farkına odaklanmış durumda... Tarih konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler "Enflasyon ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte TÜİK'in verileri paylaşacağı tarih...
Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye'nin gündeminde... Gelecek ay açıklanacak verilerle birlikte memurun ve emeklinin zam oranı da belli olacak. Bu nedenle heyecan katsayısı artarken "Enflasyon ne zaman açıklanacak" sorusu her geçen gün hızlanıyor.
Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon rakamları her ayın 3'ünde paylaşılıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2025 Perşembe günü açıklanacak. Böylelikle verilerle birlikte 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayı "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketi, piyasa, reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerinde dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti.
Ankete göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 0,5 puanlık düşüşle %24,6 seviyesine geriledi.
Reel sektörün beklentisi ise 1,2 puan azalarak %39,8 oldu. Bu oran, Şubat 2022’den bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak öne çıktı.
Hanehalkının enflasyon beklentisi tarafında da önemli bir düşüş gözlendi. Gelecek 12 ay için beklenti, 6,9 puanlık azalışla %53,0’a gerileyerek Kasım 2021’den bu yana en düşük seviyeye indi.
Öte yandan, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğine inanan hanehalkı oranı bir önceki aya kıyasla 2,9 puan artarak %30,7 seviyesine yükseldi.