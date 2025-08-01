Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Enflasyon düştü mü?

Temmuz enflasyon rakamları TÜİK tarafından bekleniyor. Yıllık bazda düşüş eğiliminde olan enflasyonun bu ay nasıl geleceği merak konusu... Öte yandan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor. Ağustos ayının ilk gününde "Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" soruları sıklaşmış durumda...

1 | 3