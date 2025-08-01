Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Enflasyon düştü mü?
Ağustos ayı geldi ve enflasyon rakamlarının tarihi merak edilmeye başlandı. Faiz kararlarında en önemli paya sahip olan enflasyon oranlarının yıllıkta yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor. Peki, temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Temmuz enflasyon rakamları TÜİK tarafından bekleniyor. Yıllık bazda düşüş eğiliminde olan enflasyonun bu ay nasıl geleceği merak konusu... Öte yandan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor. Ağustos ayının ilk gününde "Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" soruları sıklaşmış durumda...
Temmuz 2025 enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu ÜFE ve TÜFE rakamlarını her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Temmuz verileri 3 Ağustos Pazar'a denk geldiği için rakamlar 4 Ağustos Pazartesi günü paylaşılacak.
AA Finans’ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği enflasyon beklenti anketine göre, Temmuz ayında TÜFE’nin yüzde 2,34 artması bekleniyor. Tahminler yüzde 1,65 ile 2,90 aralığında değişirken, bu beklenti gerçekleşirse yıllık enflasyonun yüzde 35,05’ten 33,90’a gerilemesi öngörülüyor.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise temmuz itibarıyla yüzde 30,32 seviyesinde bulunuyor.