Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı hangi tarihte açıklanacak?

Enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih şu sıralar yoğun şekilde araştırılıyor. Bir yandan enflasyonun düşüp düşmeyeceği merak edilirken bir yandan da milyonlarca emekli ve memur alacağı zammı öğrenmek istiyor Konu bir hayli önemli ve bu sebeple "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu art arda geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon rakamları her ayın 3'ünde paylaşılıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2025 Perşembe günü açıklanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayı "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketi, piyasa, reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerinde dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti.

Ankete göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 0,5 puanlık düşüşle %24,6 seviyesine geriledi.

Reel sektörün beklentisi ise 1,2 puan azalarak %39,8 oldu. Bu oran, Şubat 2022’den bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak öne çıktı.

Hanehalkının enflasyon beklentisi tarafında da önemli bir düşüş gözlendi. Gelecek 12 ay için beklenti, 6,9 puanlık azalışla %53,0’a gerileyerek Kasım 2021’den bu yana en düşük seviyeye indi.

Öte yandan, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğine inanan hanehalkı oranı bir önceki aya kıyasla 2,9 puan artarak %30,7 seviyesine yükseldi.