Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon farkı belli oldu mu, ne zaman belli oluyor?
Mayıs ayı enflasyon rakamları için geri sayım... Ekonomiyi yakından takip edenler TÜİK'in geçeceği oranlara odaklanırken emekli ve memurun gündeminde ise enflasyon farkı yer alıyor. Konu bir hayli önem arz ederken sıklıkla "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.
Enflasyon rakamları yarın açıklanıyor. Milyonlarca vatandaşın gözü TÜFE oranlarına çevrilmiş durumda... Emekli maaşı ve memur maaşları için kritik olan bu oranların nasıl geleceği merak ediliyor. Gelecek enflasyon farkı ile maaşlar şekillenecek. İşte konuya dair bilgiler...
Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
TÜİK tarafından TÜFE rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Bu ay enflasyon oranları 3 Haziran Salı gününe denk geliyor. Kurum oranları saat 10.00'da vatandaşlara duyuracak.
Enflasyon farkı belli oldu mu?
Mayıs ayın enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. TÜİK verilerine göre, 4 aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 idi.
AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi tamamlandı. 23 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankette, aylık enflasyonun ortalama yüzde 2,10 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.
Ekonomistlerin mayıs ayına ilişkin enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 bandında şekillendi. Beklentilerin ortalaması dikkate alındığında, nisanda yüzde 37,86 olarak açıklanan yıllık enflasyonun mayıs itibarıyla yüzde 36,17’ye gerileyeceği öngörülüyor. Bu da enflasyonda sınırlı bir yavaşlamaya işaret ediyor.
Ankette ayrıca 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi de ölçüldü. Buna göre, ekonomistlerin 2025 sonu için enflasyon tahmini ortalama yüzde 31,17 seviyesinde oluştu.