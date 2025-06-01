Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyon oranları hangi tarihte açıklanıyor?
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının tarihi haziran ayı ile birlikte gündem oldu. Vatandaşlar enflasyonun artıp artmayacağını merak ederken emekli ve memur ise enflasyon farkı ile ilgili bilgi almak istiyor. Şu sıralar sıklıkla "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.
Haziran ayı geldi ve yeni ay ile birlikte enflasyon rakamları aratılmaya başlandı. Milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranı, TÜİK tarafından her ay olduğu gibi takip eden ayın ilk haftasında duyuruluyor. İşte o tarih...
Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayı enflasyon verisi, 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.
Bu veriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşecek; başta SSK ve Bağ-Kur emeklileri olmak üzere memur ve memur emeklilerinin temmuzda alacağı zam oranı büyük ölçüde şekillenecek.