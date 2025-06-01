Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyon oranları hangi tarihte açıklanıyor?

Haziran ayı geldi ve yeni ay ile birlikte enflasyon rakamları aratılmaya başlandı. Milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranı, TÜİK tarafından her ay olduğu gibi takip eden ayın ilk haftasında duyuruluyor. İşte o tarih...

1 | 3