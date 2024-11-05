Enflasyon verileri ne anlattı? Asgari ücrette senaryolar şekilleniyor: Zam ihtimallerinde son durum
Dün Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 2025 yılı asgari ücret zammı tartışmaları hız kazandı. Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü kulağı Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammında. Kulislerde pek çok rakam konuşulurken enflasyon verileri asgari ücretin belirlenmesi konusunda büyük önem ve etkiye sahip. İşte olası senaryolar ve son gelişmelerin ardından asgari ücrette zam tahminleri ve beklentileri...
2025 yılı asgari ücret zammı için görüşmelerin yaklaştığı bu dönemde, milyonlarca çalışanın gözü yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. Ekonomi yönetiminin, zam oranını belirlerken enflasyon verilerini dikkate alacağı ifade ediliyor.
Asgari ücret zammı için pazarlığın 20.000 TL seviyesinden başlayacağı, ardından müzakerelerle yüzde 30'luk bir artış yapılabileceği ve bu şekilde asgari ücretin 22.102 TL seviyesine çıkabileceği iddia ediliyor. Ancak işçi tarafı, 25.503 TL talebiyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Bu talep, asgari ücret pazarlık sürecinde önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde asgari ücret zammı hakkında yaptığı açıklamada "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum" demişti.
Bloomberg HT’de Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, 2024 yılı için asgari ücret artış beklentilerini yaklaşık yüzde 30 olarak belirtti. Ayrıca Gill, enflasyonun 2027’den önce tek haneye inmeyeceğini tahmin ederken, TCMB'nin gelecek yılın Şubat ayından önce faiz indirimi yapmayacağını öngördü.