Enflasyon verileri ne anlattı? Asgari ücrette senaryolar şekilleniyor: Zam ihtimallerinde son durum

2025 yılı asgari ücret zammı için görüşmelerin yaklaştığı bu dönemde, milyonlarca çalışanın gözü yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. Ekonomi yönetiminin, zam oranını belirlerken enflasyon verilerini dikkate alacağı ifade ediliyor. 1 | 10

Asgari ücret zammı için pazarlığın 20.000 TL seviyesinden başlayacağı, ardından müzakerelerle yüzde 30'luk bir artış yapılabileceği ve bu şekilde asgari ücretin 22.102 TL seviyesine çıkabileceği iddia ediliyor. Ancak işçi tarafı, 25.503 TL talebiyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Bu talep, asgari ücret pazarlık sürecinde önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. 2 | 10

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde asgari ücret zammı hakkında yaptığı açıklamada "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum" demişti. 3 | 10