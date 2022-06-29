Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamındaki oturumlar öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden ayaküstü sohbet etti.
NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen zirve toplantısı kapsamındaki oturumlara başladı.
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Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez karşıladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafında yer aldı.
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