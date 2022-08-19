Erzincan - Sivas karayolunda heyelan: Yüzlerce metrelik araç kuyruğu
Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde heyelan nedeniyle ilaşıma kapandı. uzun süren çift yönlü çalışmalardan sonra kara yolu tek şeritli ulaşıma açıldı.
Sakaltutan mevkisinde etkili olan kısa süreli sağanak, heyelana neden oldu. İki farklı noktadaki heyelan nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle çalışma başlattığı bölgeye giden Erzincan Valisi Mehmet Makas, heyelan yerini inceledi.
Bölgede uzun araç kuyrukları oluşu, Kızılay ekipleri yolda kalan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.
Ayrıca Erzincan'daki Üniversite Kavşağı'nda önlem alan trafik ekipleri de araçların Sivas istikametine geçişine izin vermedi. Ekiplerin çalışmasıyla yol tek şeritli açıldı.