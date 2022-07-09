Esad'dan 11 yıl sonra Halep'e ilk ziyaret
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 11 yıl sonra ailesiyle birlikte ilk kez Halep'i ziyaret etti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 11 yıl önce başlayan savaşın ardından Halep'i ilk kez ziyaret etti.
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Esad ziyaretinde üst düzey hükümet yetkilileriyle birlikte Abdullah Ibn Abbas Camisi'nde bayram namazını kıldı.
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Halka hitap eden Esad, tarihi çarşıları ziyaret ettiğini ve bir termik santralin açılışını yaptığını söyledi.
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Esad'ın dün başlayan Halep ziyaretinde eşi Esma Esad ve iki oğluyla kızı da yer aldı.
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