Et ürünlerinde yeni dönem: Burgerden dönere standartlar değişiyor

Burger ilk kez mevzuata giriyor

Sabah'ta yer alan habere göre, tebliğe ilk kez "burger" tanımı ile burger üretiminde uygulanacak kriterler eklenecek. Burgerin, köfteye benzer şekilde ve köfte için belirlenen kriterlere uygun olarak üretilmesi planlanıyor.

Düzenlemeyle et ürünlerinde kullanılabilecek protein ve azot kaynaklarına da sınırlama getirilecek. Kullanılan etten gelen protein ile üretim teknolojisinin gerektirdiği süt, yumurta ve yoğurt gibi bileşenler dışında protein veya azot kaynağı olabilecek maddelerin ürüne eklenmesi sınırlandırılacak.

Diyet liflerinin dolgu maddesi olarak kullanılmasına yönelik kurallar da sıkılaştırılacak.