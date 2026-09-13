Et ürünlerinde yeni dönem: Burgerden dönere standartlar değişiyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, et ürünlerinde içerik, üretim ve etiketleme kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor. Taslak düzenlemeyle burger ilk kez ayrı kriterlere bağlanacak, dönerin yaprak mı kıyma mı olduğu etikette belirtilecek. Sucuk, pastırma ve kavurmada fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımına izin verilmeyecek.
Bakanlık, tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi ve et ürünlerinde standartların daha açık hale getirilmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği'nde kapsamlı değişiklik hazırladı.
Taslak düzenlemeyle ürünlerde kullanılan bileşenlerden üretim yöntemlerine, yağ oranlarından etiketlemeye kadar birçok alanda yeni kriterlerin uygulanması öngörülüyor.
Burger ilk kez mevzuata giriyor
Sabah'ta yer alan habere göre, tebliğe ilk kez "burger" tanımı ile burger üretiminde uygulanacak kriterler eklenecek. Burgerin, köfteye benzer şekilde ve köfte için belirlenen kriterlere uygun olarak üretilmesi planlanıyor.
Düzenlemeyle et ürünlerinde kullanılabilecek protein ve azot kaynaklarına da sınırlama getirilecek. Kullanılan etten gelen protein ile üretim teknolojisinin gerektirdiği süt, yumurta ve yoğurt gibi bileşenler dışında protein veya azot kaynağı olabilecek maddelerin ürüne eklenmesi sınırlandırılacak.
Diyet liflerinin dolgu maddesi olarak kullanılmasına yönelik kurallar da sıkılaştırılacak.
Sucuk ve pastırmada yeni kurallar
Geleneksel et ürünlerinin özgün yapısının korunmasına yönelik yeni hükümler de taslakta yer alıyor. Buna göre sucuk, pastırma ve kavurma gibi ürünlerde fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin kullanılmasına izin verilmeyecek.
Bu ürünlerde tütsüleme işlemi de yasaklanacak. Düzenlemeyle geleneksel ürünlerin kendilerine özgü tat ve aroma özelliklerinin korunması hedefleniyor.
Dönerin türü etikette yazacak
Döner ürünlerinde tüketicinin satın aldığı ürünün içeriğini daha açık biçimde görebilmesi için etiketleme kuralları değiştirilecek. Ürünün üretim şekli etikette belirtilerek dönerler "yaprak döner", "yaprak-kıyma döner" veya "kıyma döner" adıyla satışa sunulacak.
Nişasta, soya ve benzeri dolgu maddelerinin ürünün ağırlığını artırmak amacıyla kullanılmasını engellemeye yönelik hükümler de sıkılaştırılacak.
Kanatlı dönerde yağ oranı düşüyor
Taslakla kanatlı eti ürünlerine ilişkin bazı teknik kriterlerde de değişikliğe gidilecek. Kanatlı eti döneri ve hazırlanmış kanatlı eti karışımlarında izin verilen yağ oranı yüzde 20'den yüzde 15'e indirilecek.
Kanatlı sucuğunda izin verilen kalsiyum miktarı ise kilogram başına 350 miligramdan 400 miligrama yükseltilecek.
Yeni düzenlemeyle et ürünlerinde standartların daha belirgin hale getirilmesi, geleneksel ürünlerin karakteristik özelliklerinin korunması ve tüketicinin satın aldığı ürünün içeriği hakkında daha açık bilgilendirilmesi amaçlanıyor.