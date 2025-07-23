Eurofighter nedir, ne işe yarar? Eurofighter özellikleri nelerdir?
Türkiye, Almanya'dan Eurofighter almak için görüşmeler yaparken son dakika duyurusu az önce geldi. 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının Türkiye'ye gelmesine bir adım daha yaklaşıldı . Bu sıcak gelişme sonrası "Eurofighter nedir, ne işe yarar", "Eurofighter özellikleri nelerdir" soruları peş peşe geliyor.
Milli Savunma Bakanlığı, az önce yaptığı duyuru ile Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaşıldığını bildirdi. Uzun süren görüşmeler sonrası olumlu yanıt gelmesi sevinçle karşılanırken ve şimdi Eurofighter ile ilgili aramalar hızlandı. Sıklıkla "Eurofighter nedir, ne işe yarar", "Eurofighter özellikleri nelerdir" soruları geliyor.
Eurofighter nedir?
Eurofighter Typhoon, Avrupa'nın önde gelen savaş uçağı projelerinden biridir. Çok rollü, 4.5 nesil bir süpersonik savaş uçağı olan Eurofighter, hava üstünlüğü ve kara saldırı görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
Eurofighter Typhoon – Temel Özellikler
Uçak tipi: Çok rollü savaş uçağı
Üretici: Eurofighter GmbH (Airbus, BAE Systems, Leonardo)
Geliştirici ülkeler: Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya
İlk uçuş: 27 Mart 1994
Hizmete giriş: 2003
Motor: 2 × Eurojet EJ200 turbofan
Azami hız: Mach 2 (yaklaşık 2.470 km/s)
Maksimum irtifa: 16.800 metre
Menzil: Yaklaşık 2.900 km (yakıt ikmali olmadan)
Silah taşıma kapasitesi: ~7.500 kg
Silahlar:
Hava-hava füzeleri (AIM-120 AMRAAM, Meteor, IRIS-T, AIM-9 Sidewinder)
Hava-yer mühimmatları (Paveway lazer güdümlü bombalar, Storm Shadow, Brimstone)
Dahili 27 mm Mauser top
Radar: E-Scan AESA radar (Tranche 3'ten itibaren)
Mürettebat: 1 (bazı versiyonlar çift kişilik)
Görev türleri: Hava üstünlüğü, önleme, kara saldırı, keşif, yakın hava desteği