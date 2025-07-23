Milli Savunma Bakanlığı, az önce yaptığı duyuru ile Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaşıldığını bildirdi. Uzun süren görüşmeler sonrası olumlu yanıt gelmesi sevinçle karşılanırken ve şimdi Eurofighter ile ilgili aramalar hızlandı. Sıklıkla "Eurofighter nedir, ne işe yarar", "Eurofighter özellikleri nelerdir" soruları geliyor.

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