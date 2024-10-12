Ev büyüklüğünde! Bir anda ortaya çıktı... Vatandaşlar korkuyla çözüm bekliyor
Karaman'da ortaya çıkan dev obruk, bölge hakkında korku ve endişe yarattı. Ayrancı ilçesinde 14,5 metre çapında, yaklaşık 8 metre derinliğindeki obruğu görenler durumu korkuyla yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemelerde bulundu.
Karaman'ın Ayrancı ilçesindeki Ambar köyünde mısır tarlasında çalışan çiftçiler dev bir obruk fark etti. Hasat sırasında karşılaştıkları olay sonrasında endişelenen halk, obruk konusunda yetkililere ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, 14,5 metre çapında, yaklaşık 8 metre derinliğinde obruğun oluştuğu bölgeyi inceledi. Tarla sahibinin yakınlarından Bekir Tekinli, tarlaya mısır ektikleri sırada obruk olmadığını, obruğu hasat sırasında biçerdöver şoförünün fark ettiğini söyledi.
Daha önce de obruk gördüğünün fakat ilk kez ev büyüklüğünde bir obruk gördüğünü söyleyen Tekinli, ”Bizim çocukluğumuzda da bu obruklar vardı ve toprakla tekrar dolduruluyordu. Yetkililerin buna kökten bir çare bulması gerekiyor. Tüm su kuyularını kapatsan bunlar yine olacak. Çünkü yeraltı suları çekildi ve çekilmeye de devam ediyor” dedi.
Obruk oluşumuna dair acele olarak önlem alınmasını ve kökten çözüm istediklerinibelirten bölge halkı, yeraltı sularının çekildiğini ve çekilmeye de devam edeceğini düşündüklerini söyledi.