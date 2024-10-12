Ev büyüklüğünde! Bir anda ortaya çıktı... Vatandaşlar korkuyla çözüm bekliyor

Daha önce de obruk gördüğünün fakat ilk kez ev büyüklüğünde bir obruk gördüğünü söyleyen Tekinli, ”Bizim çocukluğumuzda da bu obruklar vardı ve toprakla tekrar dolduruluyordu. Yetkililerin buna kökten bir çare bulması gerekiyor. Tüm su kuyularını kapatsan bunlar yine olacak. Çünkü yeraltı suları çekildi ve çekilmeye de devam ediyor” dedi.

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