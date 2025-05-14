Ev kadınlarına emeklilik geleceği yönünde birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Ev kadınları büyük bir sevinç yaşarken bugün flaş bir gelişme yaşandı. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bu gelişme sonrası "Ev kadınlarına emeklilik ne zaman gelecek", "Ev kadınları nasıl emekli olabilir" soruları sıklaşmaya başladı.

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