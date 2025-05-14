Ev kadınlarına emeklilik mi geliyor? Ev kadınlarına emeklilik ne zaman gelecek? Ev kadınları nasıl emekli olabilir?
Ev kadınlarına emeklilik günlerdir kamuoyunda konuşuluyor. Milyonlarca ev kadını emeklilik ayrıntılarını öğrenmek isterken bugün Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin açıklama yaptı. Bu sıcak gelişme sonrası "Ev kadınlarına emeklilik ne zaman gelecek", "Ev kadınları nasıl emekli olabilir" soruları bir hayli arttı.
Ev kadınlarına emeklilik geleceği yönünde birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Ev kadınları büyük bir sevinç yaşarken bugün flaş bir gelişme yaşandı. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bu gelişme sonrası "Ev kadınlarına emeklilik ne zaman gelecek", "Ev kadınları nasıl emekli olabilir" soruları sıklaşmaya başladı.
Ev kadınlarına emeklilik ne zaman gelecek?
Ev kadınlarına ne zaman emeklilik hakkı tanınacağı hakkında kesin bir tarih henüz yok. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ev kadınlarına emeklilik imkânı sağlayacak bir düzenlemenin ise yaz aylarında gündeme gelmesi bekleniyor" dedi.
Şartlar henüz kesinleşmezken yeni düzenleme hayata geçerse, ev hanımları da artık SGK güvencesiyle geleceğini planlayabilecek.