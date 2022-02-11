Evler 40 yıl sonra kara gömüldü
Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan ve birçok kırsal mahalleden oluşan yaylalara yer yer 2 metreye kadar kar yağdı.
Yılın neredeyse 12 ayı sıcak olmasıyla bilinen sahil kenti Mersin’de Erdemli ilçesine bağlı kırsalda yer alan Aydınlar, Tozlu, Yağda, Güzeloluk, Toros ve Sarıkaya mahallelerinin yer aldığı yazın nüfusun 100 bine kadar yaklaştığı Avgadı Yaylası'nda bu kış çetin geçiyor.
Son 2 aydır aralıklarla yoğun kar yağışı alan yaylanın yüksek kesimlerinde önceki gün yine yoğun kar yağışı etkili oldu.
Üst üste etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı yer yer 2 metreye yaklaştı. Bazı bölgelerde kar yığınları oluşurken, yüksek rakımdaki evler neredeyse kara gömüldü.
Bölgede küçükbaş hayvancılıkla uğraşanların koyunları da kuzulamaya başladı.