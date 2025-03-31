Evlerine dinlene dinlene gidiyorlar! Hatay'da uçurum kenarında 107 basamaklı merdiven

Hatay’ın Belen ilçesinde, yıllar önce uçurum kenarına inşa edilen ve zamanla bazı basamakları yıpranan merdiven hâlâ bölge halkı tarafından aktif şekilde kullanılıyor. 1 | 7

İlk yapıldığında 121 basamaklı olan merdiven, zamanla oluşan tahribat nedeniyle şu anda 107 basamaklı hale gelmiş durumda. 2 | 7

Günlük yaşamlarında bu merdivenleri kullanan vatandaşlar, hem zorluk yaşadıklarını hem de sonunda Belen’in manzarasının bu çabayı bir nebze olsun unutturduğunu söylüyor. 3 | 7