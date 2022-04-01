EXPO 2021 Hatay kapılarını ziyaretçilere açtı
"Medeniyetler Bahçesi" temasıyla düzenlenen "EXPO 2021 Hatay" görkemli bir açılış töreniyle başladı.
"Medeniyetler Bahçesi" ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay organizasyonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programla dün ilk misafirlerini ağırladı.
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Kılıçdaroğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO için yapılan 1600 metrekarelik Ortak Varoluş Mozaiği'nin son taşlarını koydu.
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Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, iller bahçeleri, medeniyetler bahçesi ve biyolojik göleti gezip, ilgililerden bilgi aldı.
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