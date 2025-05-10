Ezgi Mola'ya İspanya'da 'Okupa' şoku: Barcelona'daki evi işgal Edildi!
Yurt dışında ev sahibi olan ünlülerden biri olan oyuncu Ezgi Mola, büyük bir şok yaşadı. İspanya’daki evi "Okupa" hareketi tarafından işgal edilen başarılı oyuncu, evini geri alabilmek için hukuki süreç başlattı. Ancak, Okupa hareketiyle ele geçirilen mülklere ilişkin başlayan hukuki sürecin tamamlanması yılları bulabiliyor.
Avrupa’da ev sahibi olarak yatırım yapmak isteyen ünlü oyuncu Ezgi Mola, bugünlerde eviyle ilgili yaşadığı kriz nedeniyle zor günler geçiriyor.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ezgi Mola'nın İspanya'nın Barcelona kentindeki El Born semtinde bulunan evi "Okupa" hareketi tarafından işgal edildi.
Arkadaşı haber verdi
Mola'nın evini zaman zaman bir arkadaşı kontrol ediyordu. Son ziyaretinde evde yabancıların yaşadığını gören arkadaşı durumu Mola'ya iletti.
Hukuki süreç başladı
Mola'nın evinin "Okupa" hareketi tarafından işgal edildiği öğrenilirken; ünlü oyuncu olayı ilişkin hukuki süreci başlattı.