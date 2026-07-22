F-35’in üçte biri maliyetine savaş uçağı yarışı

Avustralya yedi uçak alacak





Boeing, Avustralya Savunma Kuvvetleri için yedi Ghost Bat üretmeye hazırlanıyor. Üç yıllık sözleşmenin büyüklüğü 754 milyon Avustralya doları, yaklaşık 528 milyon dolar olarak açıklandı.

Sözleşme uçakların yanı sıra sistem geliştirme ve üretim hazırlıklarını da kapsıyor. Ghost Bat, Avustralya’da 50 yılı aşkın süre sonra tasarlanan ilk askerî uçak programı olarak gösteriliyor.

Yedi uçak için açıklanan toplam tutar doğrudan birim satış fiyatı anlamına gelmiyor. Geliştirme, test, yazılım ve üretim altyapısı maliyetleri sözleşmenin içinde yer alıyor.