F16'nın sınırlarını aşan manevralar: SOLOTÜRK'ten nefes kesici gösterisi Kırıkkale'de düzenlenen KALEFEST etkinliklerinde, dünyada F-16 uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden SOLOTÜRK ekibi vatandaşlara heyecanlı dakikalar yaşattı.

Kırıkkale Valiliği tarafından kurumlara arası koordinasyonla kamu kaynağı kullanılmadan düzenlenen KALEFEST coşkusu, SOLOTÜRK'ün gösterileriyle daha da arttı. Türk Hava Kuvvetlerinin (TSK) gösteri timi SOLOTÜRK, KALEFEST ziyaretçilerini nefes kesici şovlarla buluşturdu. Pilotun sortilerle, alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. 1 | 7

Manevralar esnasında F-16 uçağını flare ve duman gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Meydanları dolduran vatandaşlar, gösteri anlarını da cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı. SOLOTÜRK ekibinin uçuş gösterisi yaklaşık 20 dakika sürdü. Binbaşı Pilot Murat Bakıcı ile telsizden iletişim kuran Vali Mehmet Makas, "Gökkubemiz, sizin gibi çelik kanatlı aslan parçaları sayesinde emin ellerde" diyerek teşekkür etti. 2 | 7

Vali Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada hiçbir pilotun yapamayacağı gösterileri Türk pilotlarının yaptığını belirterek, Türk'ün çağı Türkiye Yüzyılı'nda uzay ve havacılıkta göklere imza atılacağını söyledi. 3 | 7