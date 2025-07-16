Faladdin ve Binnaz uygulaması nedir, neden soruşturma açıldı? Sertaç Taşdelen kimdir?

Kahfe falı uygulamaları ülkemizde yoğun bir rağbet görürken bugün sıcak bir gelişme yaşandı. "Faladdin" ve "Binnaz" isimli kahve falı uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında soruşturma açıldı. Bu gelişmenin hemen ardından uygulama hakkında bilgilere ulaşılmaya çalışıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Binnaz, bireylerin kişisel gelişim, yaşam koçluğu, spiritüel destek ve enerji terapisi alanlarında uzmanlarla bağlantı kurmasına olanak tanıyan bir mobil uygulamadır.

Faladdin, tarot kartları, günlük burç yorumları, kahve falı gibi geleneksel kehanet tarzlarını ve yapay zeka destekli canlı sohbeti bir arada sunan, milyonlarca kullanıcıya ulaşmış bir mobil uygulamadır.

Sertaç Taşdelen kimdir?

1983 yılında Ankara'da doğan Sertaç Taşdelen, eğitim hayatına Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nde devam etti. Üniversite yıllarından itibaren iş dünyasına ilgi duyan Taşdelen, mezuniyet sonrası kariyerine yönetim danışmanlığı alanında başladı.

İlk profesyonel deneyimini, Dubai merkezli Ernst & Young firmasında kazandı. Burada edindiği uluslararası tecrübe, onu 2010 yılında Singapur’a taşıdı ve küresel ölçekte daha geniş bir vizyon kazanmasını sağladı.

Kurumsal kariyerine sağlam adımlarla ilerleyen Taşdelen, zamanla kendi yolunu çizmek istedi ve girişimcilik alanına yöneldi. Bu yönelimin temelinde, annesinin fal konusundaki yeteneğinden aldığı ilham vardı. 2012 yılında kurduğu Binnaz Abla adlı dijital fal platformu, Türkiye'de bu alandaki ilk ve en bilinen girişimlerden biri oldu.

Girişimiyle büyük ilgi gören Taşdelen, 2017 yılında bu deneyimini bir adım ileriye taşıdı ve yapay zekâ destekli Faladdin uygulamasını geliştirdi. Kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan uygulama, Türkiye’nin teknoloji tabanlı içerik girişimleri arasında dikkat çekici bir yer edindi.