Fast food devi patates krizinde
McDonald's restoranlarında tedarik zincirindeki sorunlardan kaynaklı patates krizi yaşanıyor.
McDonald's restoranlarında patates krizi yaşanıyor. Krizin tedarik sorunundan kaynaklandığı belirtiliyor.
Kuzey Amerika'dan yapılan ithalata bağımlı olan Asya ülkelerindeki restoranlar patates kızartmalarına yönelik sınırlama kararı aldı.
McDonald's Endonezya, 2 Şubat'ta "Şu anda patates kızartmasının sınırlı olması nedeniyle büyük boy patates kızartması satışı yapılmayacak" duyurusu yaptı.
McDonald's Tayvan da ocak ayında tedarik sorunu yaşandığı için kızartma patates satışını geçici olarak durdurdu.