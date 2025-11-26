Fatih Altaylı çıktı mı, tahliye oldu mu? Mahkeme Fatih Altaylı için ne kadar verdi?
Gazeteci Fatih Altaylı bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. 22 Haziran'dan bu yana tutuklu olan Altaylı için 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyordu. Mahkeme sona ererken vatandaşlar da "Fatih Altaylı çıktı mı, tahliye oldu mu" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
YouTube yayınında sarf ettiği sözler sonrası “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla yargılanan Fatih Altaylı için bugün karar günüydü... Mahkeme bugün Altaylı için hükmünü verdi. Bugün gündem olan davanın ayrıntıları merak edilirken "Fatih Altaylı çıktı mı, tahliye oldu mu" sorusu peş peşe geliyor.
Saat 10.50 sularında mahkeme heyeti salona gelirken Fatih Altaylı alkışlar eşliğinde karşılandı. Altaylı savunmasını yaptı.
Fatih Altaylı davasında karar açıklandı. Altaylı için 4 yıl 2 ay hapis cezası ve tutukluluğun devamına karar verildi.
Duruşma salonu sabah saatlerinde hızla doldu. CHP üyesi Avukat Mehmet Can Seyhan’ın aktardığına göre salon 10.22’de açıldı.
Kısa sürede avukatlar, basın mensupları ve milletvekilleri yerlerini aldı. Seyhan’ın paylaşımlarına göre izleyiciler arasında Celal Şengör, Murat Bardakçı, Faruk Süren, Sezgin Tanrıkulu, Ruşen Çakır, Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Şule Aydın ve Timur Soykan gibi çok sayıda tanınmış isim bulunuyor.