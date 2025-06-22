Meslek hayatına Youtube'da yorum yaparak devam eden Fatih Altaylı için dün akşam saatlerinde gözaltı işlemi gerçekleşti. Haber büyük ses getirirken vatandaşlar bazı sorulara cevap aramaya başaladı. En çok iletilen soru ise "Fatih Altaylı neden gözaltına alındı" oldu. 1 | 4

Fatih Altaylı neden gözaltına alındı? Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında 20 Haziran 2025 tarihinde yaptığı yayın nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Altaylı’nın söz konusu yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik "tehdit içerikli ifadeler" kullandığı öne sürüldü. 2 | 4

Altaylı serbest bırakıldı mı? Fatih Altalı gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Altaylı'nın ifadesi alınırken bugün gün içinde mahkemeye sevk edilmesi bekleniyorç Mahkemenin kararı doğrultusunda Altaylı serbest bırakılacak veya tutuklanarak cezaevine gönderilecek. 3 | 4