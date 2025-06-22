Fatih Altaylı tutuklandı mı? Altaylı neden tutuklandı, hangi cezaevine gönderilecek?

Meslek hayatına Youtube'da yorum yaparak devam eden Fatih Altaylı için dün akşam saatlerinde gözaltı işlemi gerçekleşti. Haber büyük ses getirirken Altaylı tutuklanarak cezaevine göderildi. Şimdi binlerce kişi "Fatih Altaylı neden tutuklandı" diye soruyor. 1 | 4

Fatih Altaylı neden gözaltına alındı? Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında 20 Haziran 2025 tarihinde yaptığı yayın nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Altaylı’nın söz konusu yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik "tehdit içerikli ifadeler" kullandığı öne sürüldü. 2 | 4

Altaylı serbest bırakıldı mı? Fatih Altalı gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Altaylı'nın ifadesi alınırken bugün gün içinde mahkemeye sevk edildi. Ünlü gazeteci mahkeme tarafından ‘cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıyla tutuklandı. 3 | 4