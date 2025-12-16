Fatih Ürek öldü mü, sağ mı? Fatih Ürek son sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı Fatih Ürek’in aylardır devam eden yoğun bakım süreci, sanatçının hayranları ve sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Ünlü ismin sağlık durumuna ilişkin net bir bilgilendirme yapılmaması, “Fatih Ürek yaşıyor mu” sorusunun sıkça gelmesine neden oluyor.