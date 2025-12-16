Fatih Ürek öldü mü, sağ mı? Fatih Ürek son sağlık durumu nasıl?
Aylardır yoğun bakımda tedavisi süren şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor. Zaman zaman ortaya atılan iddialar kamuoyunda kafa karışıklığı yaratırken, gözler hastane ve yakın çevresinden gelecek resmi bir açıklamaya çevrilmiş durumda. "Fatih Ürek öldü mü, sağ mı" sorusu her gün yoğun şekilde geliyor.
Şarkıcı Fatih Ürek’in aylardır devam eden yoğun bakım süreci, sanatçının hayranları ve sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Ünlü ismin sağlık durumuna ilişkin net bir bilgilendirme yapılmaması, “Fatih Ürek yaşıyor mu” sorusunun sıkça gelmesine neden oluyor.
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?
16 Aralık 2025 Salı tarihi itibarıyla Fatih Ürek ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Ünlü şarkıcı yaşıyor ve yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Durumu stabil ama kritik. Ölümüyle ilgili bütün iddialar yakın çevresi tarafından yalanlandı.
Şarkıcının menajeri Mert Siliv geçen gün yaptığı açıklamada "Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı" dedi.